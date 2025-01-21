Victor Osimhen, Kiev maçı sonrası isyan etti! 'Pası kime verebilirim diye bakıyorum'
Galatasaray'ın evinde Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından, Sarı-Kırmızılılar'ın 3. golünü kaydeden Victor Osimhen, açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-Kırmızılılar'ın 3. golünü penaltıdan kaydeden Victor Osimhen, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
Mücadeleyi değerlendiren yıldız golcü, "Hayal kırıklığı! Daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorduk. Takım olarak sorumluluk almalıyız. Onlar da iyi mücadele ettiler. İki maç üst üste beraberlik oldu. Hatalarımızdan ders alıp önümüzdeki maçlara odaklanmalıyız." dedi.
3 golden daha fazlasını yapabileceklerini söyleyen Nijeryalı, "Bence bazı anlarda birbirimizi daha iyi anlamalıyız. Pası kime verebilirim diye bakıyorum. Attığımız 3 golden daha fazlasını atabilirdik." ifadelerini kullandı.
Etiketler: #galatasaray #victor osimhen #uefa avrupa ligi #Dinamo Kiev
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