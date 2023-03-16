Victor Osimhen kimdir, nereli, kaç yaşında? Victor Osimhen hangi takımlarda oynadı?
Napoli takımının şampiyonluk yarışında büyük rol oynayan genç forvet Victor Osimhen'in kim olduğu, nereli olduğu ve kaç yaşında olduğu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Victor Osimhen kimdir, nereli, kaç yaşında? Victor Osimhen hangi takımlarda oynadı?
Victor Osimhen'in hayatı merak konusu oldu. Futbolseverler genç yıldızın hayatını ve kariyerini araştırıyor. İşte, Victor James Osimhen'in hayatına dair merak edilenler.
VİCTOR OSİMHEN KİMDİR?
Victor James Osimhen, 29 Aralık 1998 tarihinde Nijerya'nın Lagos şehrinde dünyaya geldi. 1,86 boyunda olan Victor Osimhen futbol kariyerine Ultimate Strikers Akademi'de başladı.
Almanya'nın VfL Wolfsburg takımının dikkatini çekti ve Osimhen, 2017 yılında Wolfsburg ile profesyonel sözleşme imzaladı.
2018-2019 sezonu öncesinde Belçika'nın RSC Charleroi takımına kiralandı. Charleroi'da gösterdiği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çeken Osimhen, 2019 yılında Fransa'nın Lille takımına transfer oldu. Lille takımında geçirdiği tek sezon boyunca 38 maça çıkan Osimhen, 18 gol ve 6 asistle takımının en önemli oyuncularından biri haline geldi.
2020 yaz transfer döneminde Napoli takımına transfer olan Osimhen, burada geçirdiği ilk sezonunda bazı sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamadı. Ancak, gösterdiği performans ile taraftarların sevgisini kazandı ve takımının hücum hattında önemli bir rol oynadı.
VİCTOR OSİMHEN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
2017-2019 Wolfsburg
2018-2019 Charleroi
2019 Charleroi
2019-2020 Lille
2020- Napoli
VİCTOR OSİMHEN MİLLİ TAKIM KARİYERİ
2015 Nijerya U-17
2015-2019 Nijerya U-23
2017- Nijerya
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