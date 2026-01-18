Afrika Uluslar Kupası'nda memleketi Nijerya'nın üçüncülük maçında milli takımı yalnız bırakmak istemeyen Osimhen'in dönüş tarihi belli oldu. Peki, Victor Osimhen ne zaman dönüyor? Victor Osimhen Atletico Madrid maçında oynayacak mı?

OSIMHEN NE ZAMAN DÖNÜYOR?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 17 Ocak Cumartesi günü Gaziantep FK ile oynadıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Buruk, "Bugün (17 Ocak) Osimhen ile konuştuk. Son maçta çıkarken ağrısı vardı. Üçüncülük maçında oynamayacağını, çok ihtiyaç olduğunda kullanabileceğini söylemişti. Pazartesi antrenmanda bizimle olacak." ifadelerini kullandı.

OSIMHEN ATLETICO MADRID MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in, 21 Ocak Çarşamba akşamı Atletico Madrid'le oynanacak kritik Şampiyonlar Ligi maçında forma giymesi bekleniyor.