Galatasaray'ın yeniden kadrosuna kattığı Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, resmi tanıtım töreninin ardından duygusal açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı kulübe geri dönmenin mutluluğunu yaşayan Osimhen, Galatasaray'ı ailesi gibi gördüğünü vurguladı.

"Tekrar buradayım, evimdeyim. Kendimi Galatasaray'da muhteşem hissediyorum. Burası ailem." diyen Osimhen, transfer süreciyle ilgili de net konuştu: "Buraya gelmeden önce çok çabuk düşündüm, kararsızlık yaşamadım. Transfer için her şeyimi verdim. Bu nedenle başkanımıza, ikinci başkanımıza, Okan Hocamıza, George Gardi'ye ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Geri geldim, çok mutluyum."

Yeni transfer Leroy Sane'ye de değinen yıldız futbolcu, "Kaliteli bir kadromuz var ve aramıza Sane katıldı" sözleriyle yeni sezona olan güvenini dile getirdi.