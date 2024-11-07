Victor Osimhen: 'Umarım Icardi'nin ciddi bir şeyi yoktur'
Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, 3-2 kazanılan Tottenham maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın forması giyen Victor Osimhen, Tottenham maçının ardından konuştu.
Mauro Icardi'nin sakatlığı hakkında konuşan Victor Osimhen, "Tottenham çok zor bir rakipti, takımımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. 2 golüm tabii ki önemli benim için ama umarım Mauro'nun sakatlığı ciddi değildir. Tottenham'ın iyi oynamasına rağmen kazanmak bizim için önemliydi. Momentumumuzu sürdürmeliyiz" sözlerini sarf etti.
Önlerindeki maçlara bakmaları gerektiğini söyleyen Osimhen, "Her maça tek tek bakmamız gerekiyor, şimdi lig maçına bakmalıyız. Hazırlıklarımızı yapacağız ve her rakibi önemseyeceğiz. Kalitemizi gösterip birbirimiz için mücadele edeceğiz. Her maç galibiyet için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Etiketler: #victor osimhen #galatasaray #Icardi
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