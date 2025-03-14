Victor Osimhen'den Alvaro Morata'ya jest!
Galatasaray, Antalyaspor maçında VAR uyarısıyla penaltı kazandı. Penaltıda Victor Osimhen topu Alvaro Morata'ya bıraktı.
Galatasaray, Antalyaspor maçında VAR uyarısıyla penaltı kazandı.
Kazanılan penaltı sonrası topu Victor Osimhen aldı. Osimhen daha sonra topu Alvaro Morata'ya bıraktı.
Morata, 45. dakikada kullandığı penaltıda topu ağlara gönderdi.
Etiketler: #galatasaray #Alvaro Morata #victor osimhen
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