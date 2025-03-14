Victor Osimhen'den Alvaro Morata'ya jest!

Galatasaray, Antalyaspor maçında VAR uyarısıyla penaltı kazandı. Penaltıda Victor Osimhen topu Alvaro Morata'ya bıraktı.

Victor Osimhen'den Alvaro Morata'ya jest!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 14.03.2025 - 22:18

Galatasaray, Antalyaspor maçında VAR uyarısıyla penaltı kazandı.

Kazanılan penaltı sonrası topu Victor Osimhen aldı. Osimhen daha sonra topu Alvaro Morata'ya bıraktı.

Morata, 45. dakikada kullandığı penaltıda topu ağlara gönderdi.


Etiketler: #galatasaray #Alvaro Morata #victor osimhen
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