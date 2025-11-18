Cumhuriyet Gazetesi Logo
Victor Wembanyama'dan San Antonio Spurs'e kötü haber!

Victor Wembanyama'dan San Antonio Spurs'e kötü haber!

18.11.2025 13:21:00
Victor Wembanyama'dan San Antonio Spurs'e kötü haber!

Amreikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs forması giyen Fransız oyuncu Victor Wembanyama'nın sakatlığının son durumu belli oldu.

San Antonio Spurs forması giyen Fransız oyuncu Victor Wembanyama sakatlandı.

ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Wembanyama, sol baldırında meydana gelen zorlanma nedeniyle birkaç hafta forma giyemeyecek.

SACRAMENTO MAÇINDA OYNAMAMIŞTI

Wembanyama, pazar günü Sacramento Kings karşısında alınan galibiyette baldırındaki gerginlik nedeniyle oynamamış ve bu sezonki ilk maç kaçırışını yaşamıştı. Pazartesi günü yapılan MR taraması sakatlığı doğruladı. Yıldız pivot, geçen sezonun ikinci yarısını da All-Star arasındaki kan pıhtısı teşhisi nedeniyle kaçırmıştı.

Spurs başantrenörü Mitch Johnson, pazar günü yaptığı açıklamada takımın gereksiz risk almaktan kaçındığını söyledi ve baldır–aşil sakatlıkları arasındaki ilişkiye değindi:

"Bu sadece hissettiği bir şeydi diye düşünüyorum. Belirli bir pozisyonda olduğunu sanmıyorum. Lig genelinde yakın zamanda yaşananları gördük; baldır gerginliğini hafife almamalısınız. Daha fazla bilgi alacağız ve o bölgeyi zorlamak istemiyoruz."

Geçen sezonun Yılın Çaylağı ödüllü oyuncusu, bu sezon 12 maçta kariyer rekoru olan 26,2 sayı ve 12,9 ribaund ortalamalarıyla oynuyor. Ayrıca üst üste üçüncü sezonda 3,6 blok ortalamasıyla ligin blok lideri.

Wembanyama son olarak cuma günü Golden State Warriors'a karşı oynanan ve bu sezonki en uzun sürelerinden biri olan 38 dakikanın üzerine çıktığı karşılaşmada forma giymişti.

