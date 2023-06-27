Victor Wembanyama Dünya Kupası'nda yok, çaylak sezonuna hazırlanacak

Yayınlanma: 27.06.2023 - 11:31

Güncelleme: 27.06.2023 - 11:31

San Antonio Spurs pivotu Victor Wembanyama, çaylak sezonuna ve 2024 Olimpiyatlarına odaklanmak için bu yaz FIBA Dünya Kupası'na katılmayacağını bildirdi.

Wembanyama, bu yazın sonunda 2023 FIBA Dünya Kupası'nda Fransa adına forma giymemeyi tercih ederek, bu zamanı NBA'deki çaylak sezonuna ve Paris'teki 2024 Olimpiyatlarına hazırlanmak için kullanacağını belirtti.

Kararını Fransız gazete L'Equipe'e açıklayan Wemby, Dünya Kupası'nı es geçme kararıyla muhtemelen bir hayal kırıklığı yarattığını anladığını, ancak insanların kendisini anlamasını umduğunu söyledi:

"Gelişim açısından gerçekçi olmamasının yanı sıra, sağlık açısından da ihtiyatlı olmaz. Umarım insanlar anlayış gösterebilir. Bu benim için de hayal kırıklığı yaratan bir durum. Fransa Milli takımı benim için hâlâ her şeyden önde geliyor. Ama bence bu gerekli bir fedakarlık."

Spurs ekibi, 2023 NBA Draftı'nda 1. sıradan seçtiği Wembanyama'nın oldukça meşgul geçecek olan yaz dönemini doğru şekilde yönetme ihtiyacından bahsetmişti. Wemby'nin, Spurs için bazı Yaz Ligi maçlarında oynamayı planladığı da dile getirilmişti.