Victor Osimhen'den gol krallığı açıklaması! 'Kalitem olduğunu düşünüyorum'

6.11.2025 01:23:00
Haber Merkezi
Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen, Ajax karşısında attığı 3 gol ve alınan galibiyetin ardınan önemli açıklamalarda bulundu. Osimhen, 'Gol krallığı için kalitem olduğunu düşünüyorum' dedi.

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Ajax maçının ardından konuştu. Osimhen, "Maçı hak ettik, Ajax'ın ne yapacağını biliyorduk. Maça çok iyi hazırlandık. Gol katkılarımdan mutluyum, takım arkadaşlarıma teşekkürler. Şampiyonlar Ligi'nde mutlu şekilde devam edeceğimizi düşünüyorum." dedi.

Nijeryalı golcü, "Gol krallığı için kalitem olduğunu düşünüyorum ama bu bir takım mücadelesi. Onların destekleriyle birlikte bunun için mücadele edeceğim." sözlerini sarf etti.

Osimhen, Ajax deplasmanında 3 kez gol sevinci yaşadı ve Avrupa'da ilk kez hat-trick yaptı.

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasındaki Eintracht Frankfurt maçında forma giymeyen Osimhen, daha sonra oynanan; Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax karşılaşmalarında maçın oyuncusu seçildi.

