Yıldız futbolcu Berardi sokak ortasında taraftarı yumrukladı
İtalya'da Sassuolo forması giyen Domenico Berardi, Modena'ya 3-2 yenildikleri maçın ardından kendisine laf atan bir taraftarı yumrukladı. Yaşanan anlar kameralara yansıdı.
İtalya Kupası'nda Kaan Ayhan'ın forma giydiği Sassuolo, deplasmanda Modena'ya 3-2 mağlup oldu. Kaan Ayhan, 88'inci dakikada takımının ikinci golünü atsa da Sassuolo'yu mağlubiyetten kurtulamadı.
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