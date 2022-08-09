Yıldız futbolcu Berardi sokak ortasında taraftarı yumrukladı

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İtalya'da Sassuolo forması giyen Domenico Berardi, Modena'ya 3-2 yenildikleri maçın ardından kendisine laf atan bir taraftarı yumrukladı. Yaşanan anlar kameralara yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
09 Ağustos 2022 Salı, 15:26

İtalya Kupası'nda Kaan Ayhan'ın forma giydiği Sassuolo, deplasmanda Modena'ya 3-2 mağlup oldu. Kaan Ayhan, 88'inci dakikada takımının ikinci golünü atsa da Sassuolo'yu mağlubiyetten kurtulamadı.

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