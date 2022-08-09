Yıldız futbolcu Berardi sokak ortasında taraftarı yumrukladı

09 Ağustos 2022 Salı, 14:11

İtalya Kupası'nda Kaan Ayhan'ın forma giydiği Sassuolo, deplasmanda Modena'ya 3-2 mağlup oldu. Kaan Ayhan, 88'inci dakikada takımının ikinci golünü atsa da Sassuolo'yu mağlubiyetten kurtulamadı.

Modena’nın sahasında oynanan maçta penaltıdan bir gol atan Berrardi, stattan çıktığı sırada bir taraftarın kendisine hakaretine tepki gösterdi.

TARAFTARI YUMRUKLADI

İtalya Kupası'nda Serie B takımlarından Modena'nın 3-2'lik galibiyetinden sonra maç sırasında ciddi şekilde hedef alınan ve ardından stadyum dışında da hakarete uğrayan Domenico Berardi, kendisini hedef alan taraftarı kovalarken görüntülendi.

Sassuolo’nun yıldız futbolcusu Berrardi, kendisine laf atan bir taraftara yumruk attı. Takım arkadaşları ve güvenlik görevlileri Domenico Berardi'yi sakinleştirmeye çalışırken, bir anda kendisini tutan kişilerden kurtulan yıldız oyuncu soluğu taraftarın yanında aldı. Kendisine hakaret eden taraftarın üzerine yürüyen ve yumruk atan Berrardi güçlükle sakinleştirildi.

Daha sonra Instagram hesabından bir paylaşım yapan Berardi, "Modena maçından sonra stat dışında olan olaylar nedeniyle özür dilerim. Biz profesyoneliz ve her şeyden önce küçük çocuklara örnek olmalıyız. Bugün herkesin gözü önünde bu şekilde davranamadım. Çünkü ailem, eşim, çocuğum gibi beni derinden yaralayan, en sevdiğim şeylere laf edildi" ifadelerini kullandı.