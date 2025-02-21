Viktoria Plzen'den büyük geri dönüş
İlk maçı kaybeden Viktoria Plzen, rövanşta Ferençvaroş'u 3-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde adını son 16 takım arasına yazdırdı.
UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Playoff rövanş maçında Viktoria Plzen ile Ferençvaroş karşı karşıya geldi. Doosan Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Viktoria Plzen 3-0'lık skorla kazandı.
Viktoria Plzen'e galibiyeti getiren golleri 27 ve 39. dakikalarda Durosinmi, 35. dakikada Pavel Sulc kaydetti.
İlk maçı 1-0 kaybeden Viktoria Plzen, bu galibiyetle birlikte adını son 16 takım arasına yazdırdı.
Viktoria Plzen, Son 16 Turu'nda Lazio veya Athletic Bilbao ile eşleşecek.
Etiketler: #Viktoria Plzen #Ferençvaroş #avrupa ligi
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