Vincenzo Montella: '2008 ruhunu yakaladık!'

Yayınlanma: 03.07.2024 - 00:57

Güncelleme: 03.07.2024 - 00:57

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avusturya'yı mağlup ettiğimiz maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Montella'nın açıklamaları...

"Yorgunuz biraz, bu maç çok önemliydi. Takım ruhunu son dakikaya kadar yansıttık. Bu takım ruhunu ilk olarak Hırvatistan deplasmanında gördük. Futbolcularımız adına çok mutluyum.

"2008 RUHUNU YAKALADIK"

"İlk maçlarda takımın ruhunda ufak tefek aksaklıklar vardı ama bu maçla birlikte yeniden o ruhu aldık. Galibiyet olarak 2008'i yakalamış durumdayız. Bu da bizim için çok önemli bir mutluluk.

Cumhurbaşkanımızın yakınlığını her zaman hissettik. Her seferinde bize desteklerini iletiyor. Bugün bir kez daha fazlasıyla gururlanıyoruz. Çünkü biliyoruz ki ilk taraftarımız Cumhurbaşkanımız.

Adım adım gidiyoruz, sıradaki rakibimiz Hollanda. Aslanlar gibi mücadele eden bir rakibimiz var. Zihinsel ve fiziksel enerjimizi toplayıp yolumuza devam edeceğiz."