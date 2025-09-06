Vincenzo Montella'dan İspanya maçı öncesi flaş açıklama! 'Puan garantiyse, yaparım'

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İspanya-Türkiye maçı öncesinde sorularını yanıtladı.

İspanya'nın yıldızı Lamine Yamal hakkında konuşan Montella, "Lamine Yamal çok iyi bir futbolcu. Ancak İspanya, sadece Yamal'dan oluşmuyor." dedi.

Rakip ile ilgili açıklamalarına devam eden deneyimli çalıştırıcı, "İspanya çok iyi bir takım. Bu tip maçlar bizi heyecanlandırıyor. Defansif anlamda iyi oynamalıyız, ofansif anlamda ise en iyisini yapmalıyız. Sonucu etkileyecek her türlü silaha sahibiz!" ifadelerini kullandı.

İspanya ile ilgili açıklamalarını sürdüren İtalyan hoca, "Dani Carvajal ve Rodri sakatlıktan döndü ama son maçta sonradan oyuna girdiler. Bizim için değişen bir şey yok. Sportif anlamda da bir futbolcunun sakatlıktan sonra sahalara dönmesi sevindirici. Onların kalitesi futbola katkı sağlıyor." sözlerini sarf etti.

"ARDA GÜLER ÇOK BÜYÜK BİR YETENEK"

Genç yıldızımız Arda Güler ile ilgili de açıklamalar yapan deneyimli çalıştırıcı, "Arda Güler, geçen sezonun sonlarından bu yana Real Madrid'de devamlılıkla oynamaya başladı. Arda Güler çok büyük bir yetenek ve çok büyük bir futbolcu. Her pozisyonda oynar. Real Madrid'de daha geride gibi bu sezon ama Xabi Alonso farklı işler de yaptırdı. Rakibe göre de onu nerede oynatabileceğiz değişir." dedi.

Açıklamalarını sürdüren Vincenzo Montella, "Her maça kazanmak için çıkıyoruz ama kazanamıyorsanız, kaybetmeyeceksiniz." Biz de hayaller kuruyoruz. Bu tip maçları kazanmak için elinizden geleni yapacaksınız." ifadelerini kullandı.

"PUAN GARANTİYSE BUNU YAPABİLİRİM"

"İspanya'ya karşı yine ön alan baskısıyla mı başlayacağız?" sorusuna yanıt veren Montella, "Bir defansif oyuncuyla fazladan mı oynamamı mı istiyorsunuz? (Gülerek). Puan alacağımız garantiyse, bunu yapabilirim." diye konuştu.

Kerem Aktürkoğlu ile ilgili konuşan İtalyan hoca, "Kerem Aktürkoğlu, Milli Takım'da bitirici olarak muazzam işlere imza atıyor. Bir futbolcu golü kokluyorsa, onu rakip kaleye yakın tutmakta fayda var." dedi.

"ORKUN OYNAYACAK MI, BİLEMİYORUM"

Vincenzo Montella ayrıca, "Orkun Kökçü de orta sahayı güçlendirmek için oynayacak mı, bilemiyorum. Değerlendirme yapacağız ve son durumlara bakacağız. Kararımızı yarın vereceğiz." açıklamasında bulundu.

Adil Demirbağ kadroya alınmadı, Konyaspor tepki gösterdi. Siz ne düşünüyorsunuz? Sorusuna Montella:

"Herkesin düşüncesine saygı duyuyorum, bunlar beni etkilemiyor. Futbolcuları hangi takımda olursa olsun takip ediyorum. Bu açıklamalardan etkilenmiyorum. Telefonum ve kapım herkese açık. Tavsiyede bulunacakları zaman kullanabilirler." şeklinde yanıt verdi.

"BARIŞ ALPER ÇOK ÜZGÜN"

Barış Alper'in kırmızı kartıyla ilgili konuşan İtalyan hoca, "Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonu çok üzücü ve talihsizdi. Futbolda bunlar olabiliyor. Barış Alper Yılmaz da çok üzgün. Onun gibi özellikleri olan bir oyuncuyu oynatamayacağız, bu da bizi üzüyor. Ancak yanımızda olacak ve bize destek verecek."sözleriyle düşüncelerini ifade etti.

Türk vatandaşı olması gündemiyle ilgili gelen sorulara Montella, "Türk vatandaşı olmak benim için gurur olur." sözleriyle yanıt verdi.

Deneyimli çalıştırıcı, voleybol ve basketboldaki başarılarımıza da değinerek, "Filenin Sultanları ve 12 Dev Adam, bizi gururlandırıyor. Biz de yarın onlar gibi umarım gururlandırmaya devam edeceğiz." dedi.