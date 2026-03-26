Vincenzo Montella'dan Romanya maçı açıklaması: 'Sonunda istediğimiz galibiyeti aldık'

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde A Milli Futbol Takımı, Romanya'yı Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle 1-0 yendi ve finale yükseldi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella maçın ardından TV8'e açıklamalarda bulundu.

"SONUNDA İSTEDİĞİMİZ GALİBİYETİ ALDIK"

Galibiyeti değerlendiren Vincenzo Montella, "Çok memnunum performanstan. Kolay olmayacaktı. İlk yarı boyunca rakip yaslandı. Devrede futbolcularımızla konuştuk. Hareketli olmamız, savunma arkasına koşu atmamız lazımdı. Arda'yı ve Ferdi'yi tebrik ediyorum, güzel gol attık. Sabırlıydı futbolcularımız, mesafeleri açmadılar. Sonunda istediğimiz galibiyeti aldık. Şimdi düşüncem diğer rakipte, sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

"SIKI ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"

“Kerem'in etkili baskısı, zamanlaması, inanılmaz bir performansı vardı” diyen Montella, "Maçta 70. dakikada da gol atabilirsiniz. Deniz Gül pırıl pırıl bir genç, son maçta gol attı. Bunla gurur duyuyoruz. Sıkı çalışmaya devam ediyoruz. Deniz Gül'ün fizik gücünü biliyoruz. Kollarını kullanmasını öğrenmesi gerekiyor, gelişmesi gerekiyor. Uzun boylu futbolcu kafayla atar diye bir şey yok. Ben boyuma rağmen kafayla çok gol attım. Zamanlama çok önemli. Rakip kim olursa olsun fark etmez" ifadelerini kullandı.

RUMEN BASININDAN 'İSTİFA' SORUSU

Rumen muhabir basın toplantısında Vincenzo Montella'ya provokatif soru yöneltti. İtalyan çalıştırıcıya, "Dünya Kupası'na gidemezse istifa eder mi?" sorusunu soruldu.

Montella ise bu soruya, “Bu güzel iki yılın sonunu tek maç getirmez. Öyle bir düşüncemiz yok. Hedefimizi herkes biliyor. Fazla bir şey söylemeye gerek yok. Bu provokasyona gelmeyeceğim. Bir gazetede haber yazarken hata yapınca sen istifa ediyor musun?” yanıtını verdi.

MONTELLA'DAN LUCESCU VE ORKUN KÖKÇÜ SÖZLERİ

Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile ilgili de görüşlerini paylaşan Vincenzo Montella, şunları kaydetti:

"Onunla çok anım var. 35 yaşında teknik direktörlüğe başladığımda Shakhtar'a karşı oynamıştık. Milan'da görev yaptığım dönemde Hakan Çalhanoğlu'nu görmeye gelirdi. Çok büyük saygı ve sevgi beslediğim bir hoca. Kariyerini konuşmaya gerek yok. Maçtan sonra görüşmek güzel bir anı oldu. İyi bir insan. Kendisini yenebildiğim için de çok mutluyum."

Son olarak Beşiktaş'ta forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü'yü ilk 11'de tercih etmemesiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Montella, "Orkun'u ne kadar çok sevdiğimizi kendisi de biliyor. İlişkimiz inanılmaz güzel. Kendisinin formda olduğunu biliyorum. Bu seçimi yaparken zorlandım. Hoca olarak kendi konfor alanım için çalışmıyorum, takıma gerektiği şekilde çalışıyorum. Bu maçta İsmail Yüksek gibi özellikleri olan bir oyuncuya ihtiyacımızın olduğuna inandığım için İsmail'i oynattım. Hoca olarak her zaman takımın iyiliğini düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.