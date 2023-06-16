Vincenzo Montella, Fenerbahçe için transfer listesi hazırladı

Yayınlanma: 16.06.2023 - 11:05

Güncelleme: 16.06.2023 - 11:11

Jorge Jesus ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de Vincenzo Montella için geri sayıma geçildiği öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için anlaşma sağladığı belirtilen Vincenzo Montella'nın transfer listesini İtalyan basını duyurdu.

Sporx'in İtalyan basınına dayandırdığı habere göre, Vincenzo Montella'nın transfer listesindeki 3 oyuncuyu duyurdu.

EDIN DZEKO

48 yaşındaki teknik direktörün listesindeki ilk ismin Edin Dzeko olduğu belirtildi. 37 yaşındaki forvetin transferini Vincenzo Montella'nın çok istediği ifade edildi.

JUAN CUADRADO

Vincenzo Montella'nın listesindeki diğer adayın Juan Cuadrado olduğu kaydedildi. Juventus ile sözleşmesi biten 35 yaşındaki kanat oyuncusunu, Vincenzo Montella'nın gelecek sezon kadrosunda görmek istediği aktarıldı.

RICCARDO ORSOLINI

Vincenzo Montella'nın transfer listesindeki üçüncü oyuncunun Bologna'dan Riccardo Orsolini olduğu belirtildi. Fenerbahçe'nin Riccardo Orsolini için temaslarının olduğu geçtiğimiz günlerde İtalyan basınına yansımıştı. Tecrübeli oyuncu için aynı zamanda Fiorentina ve Napoli'nin de devreye girdiği aktarılmıştı.