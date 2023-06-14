Adı Fenerbahçe ile anılıyordu.... Edin Dzeko'dan ayrılık kararı!
Transferde adı Fenerbahçe ile anılan İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter'in Boşnak futbolcusu Edin Dzeko'nun, mavi-siyahlı takımdan ayrılma kararı aldığı ileri sürüldü.
Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezona iddialı takımla girmek isteyen Fenerbahçe'nin gündemindeki Edin Dzeko, Inter'den ayrılmaya karar verdi.
Sky Italia'nın haberine göre; Edin Dzeko, Serie A devi Inter'den kesin olarak ayrılma kararı aldı.
Edin Dzeko
2 YILLIK KONTRAT SESLERİ
Haberde, Edin Dzeko'nun bu kararını Fenerbahçe'nin teklifi sonrası verdiği aktarıldı.
Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki forvete 2 yıllık sözleşme teklif ettiği iddia edildi. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Fenerbahçe'nin teklifinin yıllık 4 milyon Euro civarında olduğunu öne sürdü.
37 YAŞINDA 52 MAÇA ÇIKTI
37 yaşındaki Edin Dzeko bu sezon Inter formasıyla toplam 52 maça çıktı ve 14 gol, 5 asistlik katkı verdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt
- Yargıca ‘Erdoğan’ soruşturması
- Kılıçdaroğlu: 'Gemiyi limana ben götüreceğim'
- Özgür Özel: Adayım
- 'İşler sarpa sararsa...'
- 'Yeni aşk' iddialarına Arzum Onan'dan açıklama
- ‘Doktorluğu bırakacağım’
- TBMM Başkanlık Divanı ve komisyon üyeleri belli oldu
- İYİ Parti'de gergin toplantı
- Sakarya'da gerici zihniyet!