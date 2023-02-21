Vincenzo Montella kimdir, nereli, kaç yaşında? Vincenzo Montella hangi takımlarda oynadı?

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 12:20

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 12:20

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türkiye'de yaşanan deprem felaketlerinden sonra İtalyan basınına "Burada insanlar sokaklarda, zaten yaşanan büyük korkuya bir yenisi daha eklendi" şeklinde açıklamalarında bulundu. Vincenzo Montella'nın kim olduğu, hayatı ve kariyeri bu açıklamalarından sonra araştırma konusu oldu. İşte, Vincenzo Montella hakkında merak edilenler...

VİNCENZO MONTELLA KİMDİR?

Vincenzo Montella, 18 Haziran 1974 İtalya'nın Pomigliano d'Arco şehrinde dünyaya geldi. İtalyan eski millî futbolcu, teknik direktör. Montella futbolculuk kariyerine o zamanlar İtalya'nın 3. Ligi'nde oynayan Empoli'de başladı. 1996 yılında Serie B'de oynayan Genoa'ya geçti. Gittiği ilk sezonda attığı 21 gol Serie A kulüplerinden Sampdoria'ya transfer olmasını sağladı. 1999 yılında Sampdoria küme düşünce 15,3 milyon £ karşılığında AS Roma'ya transfer oldu. 2001 yılında AS Roma'nın Serie A'yı kazanmasında rol oynadı.

Montella İtalya millî futbol takımı formasını ilk defa 5 Haziran 1999'da Galler karşısında giydi. İtalya'nın 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2002 FIFA Dünya Kupası kadrolarında yer aldı.

Montella en iyi performanslarından birini Mart 2002'deki Roma derbisinde Lazio'ya karşı koydu. AS Roma ezeli rakibi Lazio'yu 5-1 ile geçerken Montella'nın 4 golde imzası vardı.

Onun için 2005-06 sezonu pek parlak geçmedi. Omzundan geçirdiği sakatlık nedeniyle sadece 12 maçta forma giyebildi.

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük yapmaya başlayan Vincenzo Montella, şuan ülkemizde Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'un teknik direktörüdür.

VİNCENZO MONTELLA FUTBOL KARİYERİ

1990-1995 - Empoli

1995-1996 - Genoa

1996-1999 - Sampdoria

1999-2009 - Roma

2007 - Fulham

2007-2008 - Sampdoria

VİNCENZO MONTELLA TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

2011 - Roma

2011-2012 - Catania

2012-2015 - Fiorentina

2015-2016 - Sampdoria

2016-2017 - Milan

2017-2018 - Sevilla

2018-2019 - Fiorentina

2021- Adana Demirspor