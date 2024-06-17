Vincenzo Montella, savunmayı belirledi

Yayınlanma: 17.06.2024 - 10:14

Güncelleme: 17.06.2024 - 10:14

A Milli Takım'da sakatlıklar nedeniyle kadroda zorunlu değişim yaşansa da Gürcistan maçı öncesinde savunmamız netleşti.

Vincenzo Montella'nın eldeki mevcut stoperler arasında Kaan Ayhan'ı ön plana çıkardığı belirtildi.

Antrenmanlarda da Kaan'ı stoperde kullanan İtalyan çalıştırıcı, Abdülkerim ile Kaan Ayhan'ı savunmanın göbeğine yerleştirecek.

İyileşme aşamasında olan Zeki Çelik'ten gelen olumlu haberle birlikte nefes alan Montella, Roma forması giyen oyuncusunu sağ bekte kullanarak geri dörtlüyü kurgulayacak.

Durumu iyiye giden Ferdi Kadıoğlu, bir sorun çıkmaması halinde sol bekte görev alacak. Ferdi yetişemezse Mert Müldür formayı giyecek.

MİLLİLERE UYARI: "KALABALIK YAPMAYIN!"

Hollanda Futbol Federasyonu'nu temsilen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda görev yapacak Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük, dün A Millî Takım'ın teknik heyet ve oyuncularına turnuvada hakemlerle iletişim ve oyun kurallarına ilişkin bir sunum yaptı.

Gözübüyük, sunumunda hakemlerle saha içinde yalnızca takım kaptanlarının diyalog kurması gerektiğine vurgu yaparken hakemin etrafını saran oyunculara sarı kart çıkacağına da değindi. Hakemler ile takım kaptanları arasındaki iletişimin önemine vurgu yapılan sunumda, takımların VAR kararlarının gerekçelerini daha iyi anlamasının bu sayede sağlanacağı anlatıldı.

Gözübüyük sunumunda ayrıca çeşitli görüntüler eşliğinde sarı kart ve kırmızı kart uygulamalarına da değindi.

BARIŞ ALPER'E KORUMA KALKANI

A Milli Takım, yarın oynayacağı Gürcistan maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana iki oyuncumuz katılmadı. İrfan Can Kahveci tedavisi devam ettiği için idmanda yer almazken, Barış Alper Yılmaz'ın ise tedbir amaçlı olarak çalışmalara dahil olmadığı açıklandı. Bu arada Ay-Yıldızlı ekibimizin Gürcistan maçını Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek. Tello, Avrupa Şampiyonası'na kıta dışından gelen tek hakemdi.