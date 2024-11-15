Vincenzo Montella takımdan memnun! 'Bizim bir kimliğimiz var'

Yayınlanma: 15.11.2024 - 19:20

Güncelleme: 15.11.2024 - 19:20

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve oyunculardan Yunus Akgün, Galler maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Montella, kendisine yöneltilen "Yarın kazanırsanız Uluslar Ligi'nde en üst seviyeye çıkacaksınız. Bu sizin Türkiye'deki en iyi anınız mı olacak?" sorusuna "Yarın önemli bir maç olduğunu hepimiz biliyoruz. Tabii ki de hedefimiz A Ligi'ne çıkmak. Biz kendi futbolumuza odaklanacağız ve elimizden geleni yapacağız." yanıtını verdi.

İtalyan çalıştırıcı Montella, "Bunları duymak bana zevk veriyor. Bu futbolcularımızın büyük iş çıkardığını ve hocanın bile spekülasyonlara konu olduğunu gösterir. Bir ay önce de Premier Lig iddiaları vardı. Şunu bilin ki herkes buraya gelmek için can atıyor, burada bir aile gibiyiz. Öyle bir şey olduğu zaman ilk konuşacağım kişi başkanımız olur." dedi.

Deneyimli teknik adam, "Çok özel ve güzel sonuçlar alıyoruz geldiğimden beri. Ancak bunu futbolcularımız bu kadar istekli olmasaydı yapamazdık. En büyük gururum son İzlanda maçındaki ortamımızdı. O maçta kazanmamak için çok fazla bahanemiz vardı ama yine de kazandık. Bizim bir kimliğimiz var, beraber atak ve beraber savunma. Bizim hedefimiz her seferinde gelişerek, her seferinde daha iyisini yapmak." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası hedefi hakkında konuşan Montella, "İzlanda maçındaki yaklaşımımız umarım devam eder. 89. dakikada önde basan oyuncularımız vardı. Aynı anlayışı devam ettirmek istiyoruz. A Ligi'ne çıktığımızda en iyi takımlara karşı oynama şansımız olacak. Bunu kim istemez? Uluslar Ligi bir fırsat ve bunu kullanmak istiyoruz. Adım adım ilerleyerek önce buradaki işimize odaklanıyoruz. Dünya Kupası'ndan önce Uluslar Ligi hedefimizi düşünmeliyiz." ifadelerini kullandı.