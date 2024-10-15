Vincenzo Montella'dan galibiyet açıklaması: 'İkinciliği garantiledik ama...'
UEFA Uluslar Ligi'nin 4. maçında deplasmanda karşılaştığı İzlanda'yı 4-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nda İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella, maçın ardından konuştu. Montella, "İkinciliği garantiledik ama biz birinci olmak istiyoruz. Çok önemli bir maçımız daha var" dedi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İzlanda karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Montella'nın açıklamaları şu şekilde:
"Takıma geldiğimden beri aldığımız en güzel galibiyetlerden biri, çok memnunum."
"ÇOK GURUR VERİCİ"
"Neden bu kadar çok mutluyuz çünkü şartlara baktığınızda geriye atabilecek şartlar vardı. Sınırda olan bir zemin. Ayakta duran takım bizdik daha çok. 24 şutumuz, 4 golümüz var. Futbolcularımızın Türk yüreğiyle oynamaları beni gururlandırıyor. Çok gurur verici."
"İki maçta İzlanda'ya 7 gol atmak mutlu ediyor."
"BİRİNCİ OLMAK İSTİYORUZ"
"Bu maç çok önemli bir maçtı. Kazanamasak bütün senaryolar farklılaşırdı. İkinciliği garantiledik ama biz birinci olmak istiyoruz. Çok önemli bir maçımız daha var. Ona en iyi şekilde hazırlanacağız."
"4 tane farklı futbolcuyla, 4 tane gol attık. Bu çok ayrı bir not. Takım ruhunun öne çıkması ve organizasyonun öne çıkması durumunda bu tarz sonuçlar almak keyif veriyor."
"HEDEFİMİZE YAKLAŞIYORUZ"
"Hedefimize yaklaşıyoruz. Adım adım ilerleyeceğiz. A Ligi'ne gitmek istiyoruz. Doğru yoldayız"
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