Vincenzo Montella'dan ilginç açıklama! "Gerekirse bana küfredin"

10 Mayıs 2022 Salı, 10:44

Eylül ayında başına geçtiği Adana Demirspor ile Süper Lig'de başarılı bir grafik çizen Vincenzo Montella, Türkiye'nin en çok konuşulan teknik adamlarından biri. L1 Üçgen Youtube kanalına bir röportaj veren İtalyan teknik adam, Roma'daki futbolculuk günlerinden Adana Demirspor'a geliş hikayesine kadar birçok konudan bahsetti.

Montella'nın Beşiktaş'taki performansıyla eleştirilen Michy Batshuayi hakkındaki yorumları da oldukça dikkat çekiciydi. 47 yaşındaki çalıştırıcı yedek bıraktığı oyuncularla arasındaki ilginç dinamikten bahsetti.

İşte Vincenzo Montella'nın açıklamaları...

"Futbolcuyken de yedek kulübesinde oturmayı sevmezdim. O yüzden teknik direktörlük yaparken de hep ayakta duruyorum. Yedek kalmaktan nefret ederdim. Yedek kaldığımda daha çok çalışırdım ve hiçbir bahanenin arkasına sığınmazdım. Kendimi her zaman hazır tutardım."

"Çalıştığım bazı futbolcular yedek kaldığında doğru reaksiyonu vermediğinde, %110 yerine %70 ile çalıştığında bu beni gerçekten zorluyor. Bunu onlara anlatmaya çalışıyorum. Futbolcularıma şunu söylüyorum: 'Yedek bırakıldığınızda tabii ki bunu kabul etmeyin, ama çalışmanız gerekiyor. Gerekirse maça girin, gol atın ve bana küfredin. Buna bile varım'."

"Batshuayi'yi çok beğeniyorum"

Montella, Beşiktaş'ta kaçırdığı goller nedeniyle eleştirilen Batshuayi'yi takımında görmek isteyeceğini söyledi.

"Süper Lig'de Batshuayi'yi çok beğeniyorum. Koşularıyla takıma çok yardımcı oluyor. Çok mutlu değillerse seneye biz alırız."

Favori teknik direktörleriyle ilgili soruya Jose Mourinho, Pep Guardiola ve Jürgen Klopp isimleriyle yanıt veren Montella, Portekizli teknik adamla yaşadığı anıyı da anlattı.

"Teknik direktörlük kariyerimde en çok keyif aldığım an, Sevilla'nın başındayken Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester United'ı elediğimiz maçtaydı. Maçın ardından Mourinho'nun gelip beni tebrik etmesi ne kadar büyük bir hoca olduğunu gösteriyor. Başarılı bir teknik adam olmak için kaybetmeyi de bilmeniz gerekiyor."