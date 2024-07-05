Vincenzo Montella'dan Merih Demiral açıklaması! 'Haksızlık olduğunu düşünüyorum'
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024'te Hollanda karşısında oynanacak çeyrek final maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Montella, 'Haksızlık olduğunu düşünüyorum. Bu siyasi bir sembol değil. Bu bizim tarihimizin bir sembolü.' dedi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Hollanda maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
İşte Vincenzo Montella'nın açıklamaları...
"Biz tarihi yazmak için oynuyoruz. Yarın ki maça hazırız. Umarım devam ederiz.
En son haklı olduğumu herkese gösterdim. Her futbolcunun ruh hali, fiziksel hali aynı olmuyor. Bazen değişiklikler yapmak zorundayız. Bizim ilk 11'in değişmez ismi takım ruhu. Bunu her zaman sahaya yansıtmak için elimizden geleni yapacağız.
Haksızlık olduğunu düşünüyorum. Bu siyasi bir sembol değil. Bu bizim tarihimizin bir sembolü. Türklükle, gurur duymayla alakalı bir sembol. Maalesef karar mercileri farklı bir yorum kattılar. O yüzden haksızlık olduğunu bildiğimiz için de üzgünüz. Ama bu bizi daha çok motive edecek."
Spor Haberleri
- Hollanda maçı öncesi Almanya'da flaş karar!
- Ali Koç'un ifadesi ortaya çıktı
- Ferdi Kadıoğlu'ndan Hollanda maçı mesajı!
- Montella'dan Merih Demiral açıklaması!
- Hull City, Türkiye'ye geliyor!
- Van Bronckhorst: Türkiye daha fazla gol atabilirdi
- Lucescu: 'Sürprizi Türkiye ve İsviçre yapacak'
- Veli Kavlak, Beşiktaş'a geri döndü!
- Gençlerbirliği, Sinan Osmanoğlu'nu transfer etti
- Fisayo Dele-Bashiru, İtalya yolcusu!
En Çok Okunan Haberler
-
- İktidarın 'emekli maaşı' planı ortaya çıktı
- Kırgızistan'da darbe girişimi!
- Sigara ve içkiye zam geldi! İşte yeni fiyatlar...
- Merih Demiral'ın cezası belli oldu!
- Uçağa binmenin yeni kuralları resmen yasalaştı
- Esad'la görüşme nerede olacak?
- Haluk Levent hastaneye kaldırıldı!
- Erdoğan'dan flaş 'Merih Demiral' açıklaması
- TFF'den Merih Demiral açıklaması
- Tek kişi mi öldürdü?