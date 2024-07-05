Vincenzo Montella'dan Merih Demiral açıklaması! 'Haksızlık olduğunu düşünüyorum'

Yayınlanma: 05.07.2024 - 19:50

Güncelleme: 05.07.2024 - 19:51

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Hollanda maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Vincenzo Montella'nın açıklamaları...

"Biz tarihi yazmak için oynuyoruz. Yarın ki maça hazırız. Umarım devam ederiz.

En son haklı olduğumu herkese gösterdim. Her futbolcunun ruh hali, fiziksel hali aynı olmuyor. Bazen değişiklikler yapmak zorundayız. Bizim ilk 11'in değişmez ismi takım ruhu. Bunu her zaman sahaya yansıtmak için elimizden geleni yapacağız.

Haksızlık olduğunu düşünüyorum. Bu siyasi bir sembol değil. Bu bizim tarihimizin bir sembolü. Türklükle, gurur duymayla alakalı bir sembol. Maalesef karar mercileri farklı bir yorum kattılar. O yüzden haksızlık olduğunu bildiğimiz için de üzgünüz. Ama bu bizi daha çok motive edecek."