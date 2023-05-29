Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Dominik Livakovic'ten transfer iddialarına yanıt

Yayınlanma: 29.05.2023 - 07:34

Güncelleme: 29.05.2023 - 07:34

Transferde adı Fenerbahçe ile anılan Hırvat kaleci Dominik Livakovic, kulübü Dinamo Zagreb'in Gorica'yı 4-1 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kulübün kazandığı şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Livakovic, "Benim için şampiyonluk yaşamak harika bir tecrübe gerçekten. Stadyumumuz her zaman olması gerektiği gibi tıklım tıklımdı" dedi.

"KİMSEYLE ANLAŞMADIM"

Hakkındaki transfer iddialarını yanıtlayan Hırvat kaleci, "Dinamo Zagreb'de kalacak mıyım? Herkesin biraz sakin olması gerekiyor. Kulüp ile oturup konuşacağız. Henüz hiç kimseyle bir anlaşma yapmadım" ifadelerini kullandı.

Zagreb'de olmayı sevdiğini söyleyen Livakovic, "Dinamo Zagreb'de olmaktan mutluyum. Önümüzdeki günlerde kulüp ile görüşeceğiz. Şimdilik önümüzdeki milli maça odaklandım" sözlerini sarf etti.

BAŞKAN AÇIKLAMIŞTI

Dinamo Zagreb başkanı Vlatka Peras, Fenerbahçe'nin pazarlıklar yaparak indirim talep ettiği 28 yaşındaki Hırvat kalecide hiçbir şekilde fiyat azaltma yapmayacaklarını ifade etmişti. Peras, "Livakovic'in sözleşmesinde yer alan bir serbest kalma maddesi (10 milyon Euro) var. Bu maddeyi karşılayabilecek herhangi bir kulüp oyuncumuzla da anlaşırsa onun haklarını alabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sezon 2022 FIFA Dünya Kupası'ndan itibaren adından sıkça söz ettirmeye başlayan Hırvat kaleci Dominik Livakovic çıktığı 48 maçta 48 gol yedi. Hırvat kaleci 13 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.