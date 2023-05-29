Galatasaraylı Nicolo Zaniolo, İtalya Milli Takımı'na dönüyor!
Galatasaray'daki performansı beklentilerin altında kalan Nicolo Zaniolo'ya, tekrar İtalya Milli Takımı'na geri dönme şansı doğdu.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında büyük avantaj sağlayan Galatasaray'da, Nicolo Zaniolo'nun durumuyla ilgili sevindirici bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'ın devre arasında büyük beklentilerle transfer ettiği Zaniolo, teknik direktör Okan Buruk tarafından ligde sadece bir maçta ilk 11'de görevlendirilmişti.
Sarı-kırmızılardaki performansı yakından takip edilen genç oyuncu, İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin radarına girdi.
İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre, Zaniolo'nun Galatasaray'daki performansını yakından takip eden İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Mancini, 23 yaşındaki oyuncuyu tekrar milli takım planlarına dahil etmeye karar verdi.
Galatasaray forması ile 10 maçta görev alan İtalyan yıldız, 3 gol ve 1 asist yaptı.
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