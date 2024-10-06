Vinicius Junior, milli takıma gitmiyor!

Yayınlanma: 06.10.2024 - 17:34

Güncelleme: 06.10.2024 - 17:34

Real Madrid'de Villarreal maçında sakatlık yaşayan Vinicius Junior, Brezilya Milli Takımı'na gitmiyor.

Boynundan sakatlık yaşayan Brezilyalı yıldız, 10 gün sahalardan uzak kalacak. Vinicius Junior, sakatlığı nedeniyle ülkesinin milli takımına da gitmeyecek.

Brezilya, milli arada Dünya Kupası elemelerinde Şili ve Peru ile karşı karşıya gelecek.