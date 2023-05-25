Vinicius'a ırkçı saldırıda bulunan taraftarlar serbest bırakıldı!

Yayınlanma: 25.05.2023 - 14:56

Güncelleme: 25.05.2023 - 14:56

İspanya'da 26 Ocak tarihinde Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynanan müsabaka öncesinde bir köprüye "Madrid, Real'den nefret ediyor" yazılı bir pankart asıp, üzerine Vinicius forması giydirilen şişme bir bebeği köprüden sarkıtan 4 kişi 23 Mayıs'ta gözaltına alındıktan sonra hakim karşısına çıkarıldı.

1000 METRE UZAK DURMA YASAĞI

Madrid Adalet Yüksek Mahkemesi; futbolcu Vinicius'a yaklaşmak ve iletişim kurmak, Real Madrid spor kompleksinden, Santiago Bernabeu ve Civitas Metropolitano başta olmak üzere La Liga'daki tüm statlardan maçların oynandığı günlerde en az 1000 metre uzak durmak gibi yasak getirilen 4 kişinin serbest bırakıldığını duyurdu.

Yaşları 19 ile 24 arasında olan dört taraftarın anayasal haklarını kullanarak ifade vermedikleri belirtildi.

AYNI GÜN SERBEST BIRAKILDI

İspanya'da La Liga'nın 35. haftasında 21 Mayıs'ta oynanan Valencia-Real Madrid maçında Real Madridli futbolcu Vinicius'a ırkçı hakaret suçlamasıyla 23 Mayıs'ta gözaltına alınan üç Valencialı taraftar da haklarındaki adli sürecin henüz başlatılmamasından dolayı aynı gün serbest bırakılmıştı.