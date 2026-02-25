Cumhuriyet Gazetesi Logo
Vitor Pereira'dan Fenerbahçe maçı açıklaması: '11 oyuncuyu da değiştirmeyi isterim'

Vitor Pereira'dan Fenerbahçe maçı açıklaması: '11 oyuncuyu da değiştirmeyi isterim'

25.02.2026 19:00:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Vitor Pereira'dan Fenerbahçe maçı açıklaması: '11 oyuncuyu da değiştirmeyi isterim'

Nottingham Forest Teknik Direktörü Vitor Pereira, perşembe günü oynayacakları Fenerbahçe maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu. Pereira, Fenerbahçe'nin kazanmak için geleceğini, kendilerinin de aynı mantalitede olmaları gerektiğini söyledi.

Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında 26 Şubat Perşembe günü Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesinde City Ground Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Fenerbahçe karşısında alacakları sonuçla taraftarlarını mutlu etmek istediklerini belirten Pereira, "Yapabileceğimiz en kötü şey yarın kolay bir maç oynayacağımızı düşünmek. Mantalitelerini çok iyi biliyorum. İnanarak geldiklerini, kazanmak için geldiklerini biliyorum. Savaşacaklarını biliyorum. Biz de aynı mantıkla oynamak zorundayız" diye konuştu.

"11 OYUNCUYU DA DEĞİŞTİRMEYİ İSTERİM"

Futbolcularının Fenerbahçe ve Liverpool karşısında ortaya koyduğu oyundan memnun olduğunu aktaran deneyimli teknik direktör, "Her gün daha iyiye gitme imkanımız var. İstikrarlı olmamız lazım. Kadromuz elbette yetenekli, dinlemeye açıklar. Cesur ve inanan bir takım olmalarını istiyorum" ifadelerinin kullandı.

Pereira, ilk maçta alınan 3-0'lık galibiyetin avantajıyla yarın kadroda değişiklik yapıp yapmayacağı sorusuna, "Eğer yapabilirsem 11 oyuncuyu da değiştirmeyi isterim. Hepsi kendilerini kanıtlamak için çok çalışıyorlar. Dengeyi kaybetme riskini göze alamayız. Taktik ve fiziksel olarak dengeyi bulmak zorundayız. Ama yarın bazı değişiklikler yapabiliriz" yanıtını verdi.

Nottingham Forest'ın oyuncu kadrosunun çok iyi olduğunu, görevi de bunun için kabul ettiğini anlatan Portekizli teknik adam, takımın seviyesinin yükseldiğini görmek istediğini dile getirdi.

"PREMIER LİG ÇOK TALEPKAR"

Pereira, "UEFA Avrupa Ligi, Premier Lig'de kalma mücadelesine zarar veriyor mu?" sorusunu, "Avrupa'daki rekabet için de tutkularımız var. İlerleyebilmek için yarın istikrarlı olmalıyız. Premier Lig, çok talepkar bir lig. Biz de en iyi durumumuzda olmamız lazım" diyerek cevapladı.

Fenerbahçe'deki sakat oyuncuların fazlalığına da değinen Pereira, buna karşın sarı-lacivertli takımın asla bırakmayacağından emin olduğunu sözlerine ekledi. 

İlgili Konular: #fenerbahçe #uefa avrupa ligi #vitor pereira #nottingham forest

İlgili Haberler

Halkbank, Fenerbahçe Medicana'ya set vermedi!
Halkbank, Fenerbahçe Medicana'ya set vermedi! Halkbank, Voleybol Efeler Ligi'nin 21. haftasında kendi evinde ağırladığı Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 mağlup etti.
Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu belli oldu: 7 yıldız listede yer almadı!
Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu belli oldu: 7 yıldız listede yer almadı! Fenerbahçe, Nottingham Forest ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçının kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertlilerin kadrosunda tam 7 eksik bulunuyor.
Fenerbahçe, Galatasaray'dan kadrosuna kattı: Çağrı Hakan Balta ilk antrenmanına çıktı!
Fenerbahçe, Galatasaray'dan kadrosuna kattı: Çağrı Hakan Balta ilk antrenmanına çıktı! Fenerbahçe'nin Galatasaray'dan transfer ettiği Çağrı Balta, sarı-lacivertlilerde ilk idmanına çıktı. Genç forvet, Nottingham Forest maçı öncesi gerçekleştirilen son antrenmanda yer aldı.