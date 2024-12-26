Vitor Pereira'dan 2'de 2: Wolves, Manchester United'ı devirdi!
İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Wolverhampton evinde Manchester United'ı 2-0 mağlup etti. Wolves, Vitor Pereira yönetiminde 2'de 2 yaptı.
İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Vitor Pereira'nın yönetimindeki Wolverhampton evinde Ruben Amorim'in ekibi Manchester United'ı 2-0 mağlup etti.
Molineux Stadyumu'nda oynanan maçta Wolverhampton'ın ilk golünü 58. dakikada Matheus Cunha, direkt kornerden attı. Manchester United bu golle birlikte son 1 hafta içinde 2 kez direkt kornerden gol yemiş oldu. Amorim'in öğrencileri 19 Aralık'ta Tottenham'a karşı oynanan Lig Kupası maçında da Heung-Min Son'dan aynı golü yemişti.
Wolves'un ikinci golünü ise 90+9'da Hee-Chan Hwang kaydetti.
Etiketler: #vitor pereira #Wolves #manchester united
Spor Haberleri
- Nottingham, Tottenham'ın kabusunu sürdürdü
- Bournemouth-Crystal Palace maçı başladığı gibi bitti!
- Anadolu Efes, Monaco'ya direnemedi
- Beşiktaş, Ratiopharm Ulm'e farklı mağlup oldu
- Manchester United'ı devirdi: Vitor Pereira'dan 2'de 2!
- Beşiktaş'ta gündem forvet transferi!
- Galatasaray, Tarsus Spor'u evinde farklı mağlup etti
- TFF'den Mehmet Büyükekşi'ye dava iddiası!
- Tümer Metin'den 2 futbolcu için ayrılık iddiası
- Hull City küme hattından kurtulamıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Asgari ücret' tepkisi nedeniyle tutuklandı
- Nedir bu Emevi Camisi takıntısı?
- Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak?
- Dava ertelendi
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Davutoğlu'nun 'hazırım' çıkışına yanıt verdi
- CHP’nin asgari ücret tepkisi ve Özgür Özel’in hazır cevaplığı
- 'Lösemiyle mücadele ediyor... Yaşama şansı yüzde 50'
- MHP'den Özel'in sokak çağrısına 'uyarı'
- 'AZAL uçağı düşürüldü' dediler... Kimi işaret ettiler?