Vitor Pereira'nın yeni adresi belli oluyor!

Vitor Pereira, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Shabab'ın yeni teknik direktörü olacağı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.01.2024 - 18:50
Vitor Pereira'nın yeni adresi belli oluyor!
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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın yeni adresi belli oluyor. Portekiz basını Record'da yer alan habere göre; Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ın kısa süre içinde takımın başına Vitor Pereira'yı getireceği iddia edildi.

KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK

Igor Biscan ile yollarını ayırmaya hazırlanan Arabistan ekibinin, kısa süre içinde Pereira'yı açıklayacağı yazıldı.

Al-Shabab, Yannick Carrasco ve Ivan Rakitic gibi yıldızları kadrosunda bulunduruyor.

FENERBAHÇE RAKAMLARI

Son olarak Flamengo'yu çalıştıran Portekizli teknik adam 10 Nisan 2023'ten beri boşta. 2 dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Pereira, sarı lacivertli takımda 86 maça çıktı ve 48 galibiyet, 22 beraberlik, 16 mağlubiyet aldı.


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