Vodafone'dan dünya ikincisi Filenin Sultanları'na kutlama

Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, 2025 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası’nda tarihindeki ilk finalini oynayarak gümüş madalya kazandı. Filenin Sultanları’nın ana sponsoru Vodafone’nun Türkiye CEO’su Engin Aksoy bir açıklama yayınladı.

Aksoy şu değerlendirmede bulundu:

“Türk kadın voleybolunun dünya sahnesindeki bu tarihi başarısını büyük bir gurur ve mutlulukla kutluyoruz. Vodafone olarak kadın sporunun görünürlüğünü ve erişilebilirliğini artırmaya yönelik uzun vadeli vizyonumuzun, milli takımımızın bu zirve başarısına katkı sunmasından onur duyuyoruz. Vodafone Sultanlar Ligi’nden genç yaş gruplarındaki milli takımlarımıza uzanan kapsamlı sponsorluk ekosistemimizle, sporcu kız çocuklarımızın hayallerine giden yolu birlikte güçlendiriyoruz. Gümüş madalyaya giden bu müthiş yolculukta emeği geçen tüm sporcularımızı, teknik ekibi, Türkiye Voleybol Federasyonu’nu yürekten tebrik ediyorum. Birlikte daha nice başarılara imza atacağımıza inanıyoruz.”