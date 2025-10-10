Vodafone kadın voleybolunun yanında

Toplam 14 takımın oynayacağı yeni sezonda, ilk yarı 14 Aralık’ta tamamlanacak. Ligde ikinci devre ise 3 Ocak 2026’da başlayacak ve 14 Mart 2026’da sona erecek. Ligde play-off müsabakaları ise Nisan 2026’da oynanacak.

Tüm takımlara yeni sezonda başarılar dileyen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin şunları söyledi:

“Sultanlar Ligi İsim Sponsoru ve Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru olarak, dünyada kadın voleyboluna yapılan en büyük desteği sağlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Teknolojideki uzmanlığımızı voleybola da yansıtıyoruz. Geçen sezon normal sezon maçlarında ve play-off maçlarında 5G destekli Şahin Gözü sistemini kullanarak fark yarattık. Şahin Gözü, bu uzunlukta bir sezona sahip olan ulusal bir ligde sezonun tamamında ilk defa kullanılmış oldu. Vodafone Sultanlar Ligi de böyle bir uygulamaya ev sahipliği yapan Avrupa’daki ilk lig oldu. Bu çalışmalarımız bu sezonda da artarak sürecek. Yeni sezonda tüm takımlarımıza ve sporcularımıza başarılar diliyoruz. Vodafone olarak, kadın voleybolunun yanında durmaya devam edeceğiz.”