Vodafone Park'ta Mert Hakan Yandaş'a tepki!

Beşiktaşlı taraftarlar, ısınma hareketleri sırasında Mert Hakan Yandaş'a tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
02 Ekim 2022 Pazar, 19:35
Vodafone Park'ta Mert Hakan Yandaş'a tepki!
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Süper Lig'de Fenerbahçe'yi ağırlayan Beşiktaş'ta taraftarlardan Mert Hakan Yandaş'a tepki geldi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, ısınmaya çıktığı esnada 28 yaşındaki protesto etti.


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