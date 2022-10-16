Vodafone Park'ta Valerien Ismael'e istifa çağrısı
Beşiktaş taraftarları, teknik direktör Valerien Ismael ve İngiliz yıldız Dele Alli'ye tepki gösterdi. Taraftarlar, maç sonu istifa çağrısında bulundu.
Beşiktaş taraftarları, Trabzonspor karşılaşmasında siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Valerien Ismael'e tepki gösterdi. Taraftarlar, Valerien Ismael'i istifaya davet etti.
Maçın ikinci yarısında Beşiktaş'ın 2-1 geride olması ve oyunda istediklerini yapamamasının ardından tepki geldi. Siyah-beyazlı taraftarlar, "Ismael uyuma, değişiklik yapsana." şeklinde tezahüratlarda bulundu.
Beşiktaş taraftarının tepkisinin ardından oyuncu değişikliği geldi. Maçın 68. dakikasında Dele Alli kenara gelirken ıslıklandı ve yerine Cenk Tosun girdi. Salih Uçan da yerini Gedson Fernandes'e bıraktı.
Siyah-beyazlı takımda oyuna giren Cenk Tosun üç dakika sonra fileleri havalandırdı.
Maçın ardından Beşiktaş taraftarları, teknik direktör Valerien Ismael'e uzun süre istifa çağrısında bulundu.
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