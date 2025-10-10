Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.10.2025 09:33:00
Vodafone Sultanlar Ligi'nde yeni sezon başlıyor!

Vodafone Sultanlar Ligi'nde yeni sezon yarın oynanacak Zeren Spor-VakıfBank maçıyla başlayacak.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 2025-26 sezonu, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın:

19.00 Zeren Spor-VakıfBank (TVF Ziraat Bankkart)

12 Ekim Pazar:

14.00 Aras Spor-Fenerbahçe Medicana (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

15.00 Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru (Eczacıbaşı)

18.00 Beşiktaş-İlbank (Akatlar)

18.30 Galatasaray Daikin-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

19.00 Göztepe-Nilüfer Belediyespor Eker (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

20.30 Türk Hava Yolları-Bahçelievler Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

İlgili Konular: #vakıfbank #Sultanlar Ligi #Zeren Spor

