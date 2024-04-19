Vodafone Sultanlar Ligi play-off finalinde Eczacbıaşı Dynavit seride durumu 2-2'ye getirdi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisinin dördüncü maçında Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet’i 3-0 yenerek seride durumu 2-2'ye getirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2024 - 00:32
Vodafone Sultanlar Ligi play-off finalinde Eczacbıaşı Dynavit seride durumu 2-2'ye getirdi
Abone Ol google-news

Serinin beşinci ve son maçı 21 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ev sahipliğinde saat 19.00'da yine aynı salonda oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşacak.

Karşılaşmaya etkili başlayan Eczacıbaşı Dynavit 5-1’lik üstünlüğü yakaladı. 16-16’lık eşitliği yakalayan Fenerbahçe 19-17 öne geçmesine rağmen setin son bölümünde etkili olan Eczacıbaşı, ilk seti 25-21 kazandı.

İkinci setin de ilk bölümünde oyunun kontrolünü elinde tutan ev sahibi ekip 10-6 öne geçti. Moladan iyi dönen Fenerbahçe skoru 12-12’ye getirdi. İkinci setin ortasında sarı-lacivertli ekip, servislerde basit hatalarla sayılar kaybetti. Son bölümde hücumda etkili olan ve rakibine kolay sayı şansı vermeyen Eczacıbaşı seti 25-21 kazandı ve skoru 2-0’a getirdi.

Üçüncü set çekişmeyle başladı. 6-6'nın ardından Fenerbahçe 8-6 öne geçse de 3-0'lık seri ile rakibine cevap veren Eczacıbaşı molaya 9-8 önde girdi. Setin son bölümünde Boskovic'in smaçlarıyla hücumda etkili olan Eczacıbaşı, son seti 25-21, maçı da 3-0 kazandı.

Müsabakayı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile takip etti.


Türkiye Voleybol Federasyonu haberleri Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi haberleri eczacıbaşı dynavit haberleri fenerbahçe opet haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Avrupa serüveni sona erdi: İşte temsilcilerimizin kasasına giren gelir!

Avrupa serüveni sona erdi: İşte temsilcilerimizin kasasına giren gelir!
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu
Spor yazarları Fenerbahçe - Olympiakos maçını yorumladı: 'Çok yazık oldu Fenerbahçe'ye'

Spor yazarları Fenerbahçe - Olympiakos maçını yorumladı: 'Çok yazık oldu Fenerbahçe'ye'
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu
20 Nisan Cumartesi günlük burç yorumları: Bugün sizleri neler bekliyor? 20 Nisan Cumartesi burç yorumları

20 Nisan Cumartesi günlük burç yorumları: Bugün sizleri neler bekliyor? 20 Nisan Cumartesi burç yorumları
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu
Türkiye’deki yabancı öğrenci sayısı açıklandı

Türkiye’deki yabancı öğrenci sayısı açıklandı
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Akrep burcu yorumu