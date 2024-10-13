Voleybol Federasyonu Başkanlığı için AKP’li isim aday oldu, bakan bile devrede!

Yayınlanma: 13.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.10.2024 - 04:00

Paris Olimpiyat Oyunları sonrası spor federasyonlarında seçim süreci devam ediyor. Olimpiyatta yaşanan madalya hüsranının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın “Sağladığımız imkânlar, dünyanın pek çok ülkesinde yok. Buna rağmen bu imkânları doğru ve verimli kullanamayan federasyonlar bunun hesabını verecektir” sözleri sonrası siyasetin seçimlerde ne derece etkili olduğu tartışmaları sürüyor. Şimdi gözler 18 Ekim’de yapılacak Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanlığı seçimine çevrildi. Göreve geldiği günden bu yana başta Filenin Sultanları’nın Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonluğu olmak üzere birçok başarıda imzası bulunan mevcut başkan Mehmet Akif Üstündağ’ın tek aday olarak seçime gireceği tahmin ediliyordu. Ancak sürpriz bir isim başkan adaylığına soyundu.



DELEGELERE ETKİ ÇABASI

31 Mart’taki yerel seçimlerde AKP Bursa Mudanya Belediye Başkan adayı olan ve kaybeden Gökhan Dinçer, şimdi de Voleybol Federasyonu seçiminde Üstündağ’ın karşısına çıkacak. Dinçer, 2012 2016 arasında AKP Bursa Nilüfer Gençlik Kolları Başkanlığı da yapmıştı. Aynı zamanda Bursaspor Basketbol Kulübü İcra Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Dinçer için siyaset ve spor kulislerinde çarpıcı bir iddia konuşuluyor. Gökhan Dinçer’in, Voleybol Federasyonu Başkanlığı için AKP’li bir bakanın ve bakan yardımcısının devreye girip delegeleri etkilemeye çalıştığı iddia edildi. AKP içinden bir grubun da Dinçer’e açık destek verdiği belirtiliyor. Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre; Üstündağ’ın başarılı performansı nedeniyle seçimin favorisi olduğu, delegelerin, bazı AKP’lilerin baskısına karşı duracağı öğrenildi.



VOLEYBOLDA DÜN - Kadınlar / F.Bahçe-Nilüfer: 3-0, VakıfBank-Kuzeyboru: 3-2, Aydın BşB.-THY: 0-3. Erkekler / Arkas-Bursa Bşb.: 1-3.

