Voleybol Federasyonu Başkanlığı için AKP’li isim aday oldu, bakan bile devrede!
Göreve geldiği günden bu yana başta Filenin Sultanları’nın Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonluğu olmak üzere birçok başarıda imzası bulunan mevcut başkan Mehmet Akif Üstündağ’ın tek aday olarak seçime gireceği tahmin ediliyordu. Ancak sürpriz bir isim başkan adaylığına soyundu.
Paris Olimpiyat Oyunları sonrası
spor federasyonlarında seçim
süreci devam ediyor. Olimpiyatta
yaşanan madalya hüsranının
ardından Gençlik ve Spor Bakanı
Osman Aşkın Bak’ın “Sağladığımız
imkânlar, dünyanın pek çok ülkesinde
yok. Buna rağmen bu imkânları doğru
ve verimli kullanamayan federasyonlar
bunun hesabını verecektir” sözleri
sonrası siyasetin seçimlerde ne derece
etkili olduğu tartışmaları sürüyor. Şimdi
gözler 18 Ekim’de yapılacak Türkiye
Voleybol Federasyonu Başkanlığı
seçimine çevrildi. Göreve geldiği günden bu yana
başta Filenin Sultanları’nın Avrupa ve Milletler Ligi
şampiyonluğu olmak üzere birçok başarıda imzası
bulunan mevcut başkan Mehmet Akif Üstündağ’ın
tek aday olarak seçime gireceği tahmin ediliyordu.
Ancak sürpriz bir isim başkan adaylığına soyundu.
DELEGELERE ETKİ ÇABASI
31 Mart’taki yerel seçimlerde AKP Bursa Mudanya
Belediye Başkan adayı olan ve kaybeden Gökhan
Dinçer, şimdi de Voleybol Federasyonu seçiminde
Üstündağ’ın karşısına çıkacak. Dinçer, 2012
2016 arasında AKP Bursa Nilüfer Gençlik Kolları
Başkanlığı da yapmıştı. Aynı zamanda Bursaspor
Basketbol Kulübü İcra Kurulu Başkanlığı görevini
yürüten Dinçer için siyaset ve spor kulislerinde
çarpıcı bir iddia konuşuluyor. Gökhan Dinçer’in,
Voleybol Federasyonu Başkanlığı için AKP’li bir
bakanın ve bakan yardımcısının devreye girip
delegeleri etkilemeye çalıştığı iddia edildi. AKP
içinden bir grubun da Dinçer’e açık destek verdiği
belirtiliyor. Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre;
Üstündağ’ın başarılı performansı nedeniyle
seçimin favorisi olduğu, delegelerin, bazı
AKP’lilerin baskısına karşı duracağı öğrenildi.
VOLEYBOLDA DÜN - Kadınlar / F.Bahçe-Nilüfer:
3-0, VakıfBank-Kuzeyboru:
3-2, Aydın BşB.-THY: 0-3.
Erkekler / Arkas-Bursa
Bşb.: 1-3.
Spor Haberleri
- Seçime siyaset eli
- Okan Buruk'tan Fatih Terim itirafı!
- Portekiz, Polonya'ya deplasmanda acımadı
- Romanya ilk yarıda bulduğu gollerle galip
- İspanya tek golle kazanmasını bildi!
- Anadolu Efes deplasmanda rahat kazandı!
- Hırvatistan İskoçya'yı 2 golle geçti
- Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi
- Fenerbahçe Beko geriden gelip kazanmasını bildi!
- Onvo Büyükçekmece uzatmalarda galip
En Çok Okunan Haberler
-
- İstiklal Caddesi’nde polise saldırı!
- Eşini ve 4 çocuğunu katletti, intihar etti!
- İşte il olması muhtemel 19 ilçe
- Erdoğan'dan 'yeni çözüm süreci' açıklaması
- 35 sene sonra ilk kez 'plütonyum çukuru' üretildi!
- 'Tehlike büyük, İsrail gelecek' diye...'
- Bir avukat yaralandı, sandalyeler havada uçtu!
- Meclis başkanı, kendi kullandığı uçakla Beyrut’a indi
- Milli Takım'da 2 isim kadrodan çıkarıldı!
- Akaryakıt istasyonunda dev patlama!