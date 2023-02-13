Voleybol hakemleri depremde hayatını kaybetti

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Kahramanmaraş bölgesi aday hakemi Sevgi Cihangir ile Hatay bölgesi ulusal hakemi Nimet Akbulut’un depremde hayatını kaybettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 11:35
Voleybol hakemleri depremde hayatını kaybetti
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Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara sebep olan depremlerde spor camiasından da birçok kişi hayatını kaybettş.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş bölgesi aday hakemi Sevgi Cihangir ile Hatay bölgesi ulusal hakemi Nimet Akbulut’un eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşadığımız deprem felaketinde vefat ettiklerini duyurdu. 


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