Voleybol hakemleri depremde hayatını kaybetti
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Kahramanmaraş bölgesi aday hakemi Sevgi Cihangir ile Hatay bölgesi ulusal hakemi Nimet Akbulut’un depremde hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara sebep olan depremlerde spor camiasından da birçok kişi hayatını kaybettş.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş bölgesi aday hakemi Sevgi Cihangir ile Hatay bölgesi ulusal hakemi Nimet Akbulut’un eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşadığımız deprem felaketinde vefat ettiklerini duyurdu.
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