Voleybol hakemleri depremde hayatını kaybetti

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 11:35

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 11:35

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara sebep olan depremlerde spor camiasından da birçok kişi hayatını kaybettş.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş bölgesi aday hakemi Sevgi Cihangir ile Hatay bölgesi ulusal hakemi Nimet Akbulut’un eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşadığımız deprem felaketinde vefat ettiklerini duyurdu.