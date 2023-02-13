Trabzonspor-Basel maçının reklam geliri depremzedelere gidecek
Acun Ilıcalı, 16 Şubat Perşembe günü oynanacak olan Trabzonspor - Basel maçının TV8'de yayımlanacağını ve reklam gelirlerinin depremzede vatandaşlarımız için kullanılacağını açıkladı.
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü sahasında İsviçre'nin Basel takımı ile yapacağı maçın reklam geliri "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yurttaşlara bağışlanacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin yayıncısı Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, karşılaşmanın TV8'den yayımlanacağını duyurdu.
Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, “Trabzonspor-Basel maçını 16 Şubat Perşembe günü TV8’den yayınlayacağız. Reklam gelirleri depremzede vatandaşlarımız için kullanılacaktır” ifadelerini kullandı.
February 13, 2023
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