Trabzonsporlu futbolcu Dorukhan Toköz imzalı formasını Galatasaray'a bağışladı

Süper Lig ekibi Trabzonspor'un futbolcusu Dorukhan Toköz, takım arkadaşı Marek Hamsik ile kendisinin imzalı formalarını Galatasaray'a bağışladı.

AA
Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 23:48
Trabzonsporlu futbolcu Dorukhan Toköz imzalı formasını Galatasaray'a bağışladı
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Spor camiası, "Yüzyılın felaketi" olarak nitelendirilen depremin yaralarını sarmak için beraber çalışmaya devam ediyor.

Trabzonsporlu futbolcu Dorukhan Toköz, açık artırma ile satılması amacıyla Marek Hamsik'in ve kendisinin imzalı formalarını Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine hediye etti.

Dorukhan Toköz

"YARALARIMIZI HEP BİRLIKTE SARACAĞIZ"

Galatasaray Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trabzonsporlu futbolcu Dorukhan Toköz, açık artırma ile satılması amacıyla Marek Hamsik'in ve kendisinin imzalı formalarını Nef Stadyumu’ndaki yardım merkezimize hediye etti. Teşekkürler" denildi.

Trabzonspor ise bu paylaşımı alıntılayarak, "Yaralarımızı #HepBirlikte saracağız" ifadelerinin yer aldığı mesajı paylaştı.


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