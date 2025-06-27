Voleybol için dev iş birliği

AXA Sigorta, Voleybolun Unutulmazları Derneği ile hayata geçirilen değerler ortaklığıyla toplumsal belleği canlı tutan, ilham veren yaşam öykülerini gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor. Ortaklığın ilk adımı olarak, 1905-1965 doğumlu 712 voleybolcunun yaşam öyküleri, fotoğrafları ve anılarını içeren; 5 cilt, 2218 sayfa ve yaklaşık 10.000 görselle hazırlanan dev Voleybol Ansiklopedisi’nin dijital versiyonu, AXA Sigorta’nın katkılarıyla hayata geçirilecek. Eski voleybolcu ve eğitimci Gülnur Özfer Görgün tarafından yıllara yayılan titiz bir çalışmayla hazırlanan bu kaynak, Türk voleyboluna iz bırakmış tüm sporcuları onurlandırırken, genç nesillere de ilham olacak bir kültürel miras niteliği taşıyor.





Voleybolun Unutulmazları Derneği (VUD) Başkanı Gülnur Özfer Görgün değerler ortaklığı ile ilgili şunları söyledi: “Voleybolun Unutulmazları Derneği olarak yürüdüğümüz bu yolda tıpkı bizim gibi; toplumsal fayda, yardımlaşma, dayanışma, çevre bilinci, voleybol, kadın, eğitim gibi başlıklara duyarlı, sporun tabana yayılmasını önemseyen, insanlar için değerli olanı koruyan, gelecek kuşaklara bir şeyler bırakmayı ilke edinen ve 2018’den beri Türk Voleybolunu destekleyen AXA Sigorta gibi çok güçlü bir kurumla “Değerler Ortağı” olarak yol almak bizim için çok heyecan vericidir. Dayanışma hikayemiz, bugün daha geniş kitlelere ulaşarak sporun birleştirici gücünü göstermeye devam ediyor. Bu beraberlik sayesinde hem geçmişimize sahip çıkmaya hem de voleybol ailesinin farklı jenerasyonları arasında güçlü bir bağ kurmaya devam edeceğiz.”

AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken, değerler ortaklığını şu sözlerle değerlendirdi: “Sürdürülebilir değer yaratma vizyonumuz doğrultusunda yalnızca bugünün başarılarını değil, dünün kahramanlarını da hatırlatmak ve yaşatmak istiyoruz. Bu anlayışla, Voleybolun Unutulmazları Derneği ile başlattığımız değerler ortaklığı bizim için çok kıymetli. ‘Sihir yok, takım var’ yaklaşımıyla hem sahada hem de iş dünyasında ekip ruhunun gücüne inanıyoruz. Gençlerin gelişimine katkı sunma sorumluluğuyla, ‘Formanın içinde değer var’ diyoruz ve Türk voleybolunun hafızasını geleceğe taşıma görevini gururla üstleniyoruz. Çünkü voleybol, oyun sona erse de değerleri yaşatmaya devam etmektir.”