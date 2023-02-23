Voleybol liglerinde maç programları belli oldu

Sultanlar Ligi'nde 18. hafta karşılaşmaları 4 Mart Cumartesi yapılacak. Efeler Ligi'nde ise Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 5 Mart Pazar günü oynanacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 16:54
Voleybol liglerinde maç programları belli oldu
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nin maç programları belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sultanlar Ligi'nde 18. hafta maçları 4 Mart Cumartesi günü yapılacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nda 19. hafta mücadelesi ise 3 Mart Cuma günü oynanacak bir karşılaşmayla başlayacak. Ligdeki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 5 Mart Pazar günü oynanacak

Voleybol liglerinde maç programları şöyle:

SULTANLAR LİGİ

4 Mart Cumartesi:

14.00 Çukurova Belediyesi Adana Demirspor-Türk Hava Yolları (Adana ASKİ)

14.00 Kuzeyboru-Bolu Belediyespor (Aksaray)

14.00 Galatasaray HDI Sigorta-İlbank (Burhan Felek Vestel Voleybol)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sigorta Shop (Mimar Sinan)

15.00 Sarıyer Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Bahçeköy Orman Fakültesi)

15.00 VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit (Vakıfbank)

17.30 PTT-Fenerbahçe Opet (Başkent)

EFELER LİGİ

3 Mart Cuma:

13.00 Halkbank-Tokat Belediye Plevne (TVF Başkent)

5 Mart Pazar:

13.00 Cizre Belediyespor-Spor Toto (Şırnak)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-TÜRŞAD (Cengiz Göllü)

16.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek Vestel Voleybol)

16.00 Altekma-Develi Belediyespor (İzmir Atatürk)

6 Mart Pazartesi:

14.00 Ziraat Bankkart-Arkas Spor (TVF Başkent)


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