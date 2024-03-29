Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde fikstür belli oldu
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonu ilk 4'te bitiren İstanbul takımlarının şampiyonluk için mücadele edeceği play-off etabında ilk karşılaşmalar 1 Nisan Pazartesi günü yapılacak.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 2023-2024 sezonu play-off etaplarının maç programı belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre normal sezonu ilk 4'te bitiren İstanbul takımlarının "şampiyonluk" için mücadele edeceği play-off etabında ilk karşılaşmalar 1 Nisan Pazartesi günü, rövanşları ise 4 Nisan Perşembe günü oynanacak.
Maç programı şöyle:
1 Nisan Pazartesi:
17.00 Türk Hava Yolları-Fenerbahçe Opet (İstanbul Burhan Felek Vestel)
20.00 Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank (İstanbul Burhan Felek Vestel)
4 Nisan Perşembe:
17.00 Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları (İstanbul Burhan Felek Vestel)
20.00 VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit (Vakıfbank Spor Sarayı)
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