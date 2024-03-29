Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde fikstür belli oldu

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonu ilk 4'te bitiren İstanbul takımlarının şampiyonluk için mücadele edeceği play-off etabında ilk karşılaşmalar 1 Nisan Pazartesi günü yapılacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.03.2024 - 17:32
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde fikstür belli oldu
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 2023-2024 sezonu play-off etaplarının maç programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre normal sezonu ilk 4'te bitiren İstanbul takımlarının "şampiyonluk" için mücadele edeceği play-off etabında ilk karşılaşmalar 1 Nisan Pazartesi günü, rövanşları ise 4 Nisan Perşembe günü oynanacak.

Maç programı şöyle:

1 Nisan Pazartesi:

17.00 Türk Hava Yolları-Fenerbahçe Opet (İstanbul Burhan Felek Vestel)

20.00 Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank (İstanbul Burhan Felek Vestel)

4 Nisan Perşembe:

17.00 Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları (İstanbul Burhan Felek Vestel)

20.00 VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit (Vakıfbank Spor Sarayı)


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