Voleybolda ilk finalist VakıfBank!

Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında VakıfBank, Türk HavaYolları'nı 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.

cumhuriyet.com.tr
25 Nisan 2022 Pazartesi, 18:52
Voleybolda ilk finalist VakıfBank!
Abone Ol google-news

Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında VakıfBank, Türk HavaYolları'nı 3-0 yendi. Seriyi 2-0 kazanan Vakıfbank adını finale yazdırdı.

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Ramazan Çevik, Recep Karakoç

VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Hackley, Kübra Akman (Ayça Aykaç, Meryem Boz, Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu)

Türk Hava Yolları: Bahar Guidetti, Carlini, Orthmann, Aslı Kalaç, Van Ryk, Şeyma Ercan (Ceren Önal, Kıngdon, Ada Germen, Polen Ünver, İrem Çor)

Setler: 25-16, 28-26, 25-21

Süre: 91 dakika (24, 36, 31)


voleybol vakıfbank Türk Hava Yolları Sultanlar Ligi

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler