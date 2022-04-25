Voleybolda ilk finalist VakıfBank!
Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında VakıfBank, Türk HavaYolları'nı 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.
Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında VakıfBank, Türk HavaYolları'nı 3-0 yendi. Seriyi 2-0 kazanan Vakıfbank adını finale yazdırdı.
Salon: Vakıfbank Spor Sarayı
Hakemler: Ramazan Çevik, Recep Karakoç
VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Hackley, Kübra Akman (Ayça Aykaç, Meryem Boz, Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu)
Türk Hava Yolları: Bahar Guidetti, Carlini, Orthmann, Aslı Kalaç, Van Ryk, Şeyma Ercan (Ceren Önal, Kıngdon, Ada Germen, Polen Ünver, İrem Çor)
Setler: 25-16, 28-26, 25-21
Süre: 91 dakika (24, 36, 31)
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