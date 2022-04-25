Kolombiyalı yıldız James Rodriguez Al Ain yolunda!

25 Nisan 2022 Pazartesi, 16:48

Al Rayyan forması giyen Kolombiyalı yıldız James Rodriguez'in yeni takımı Al Ain olabilir. Arjantin basınında yer alan habere göre; tecrübeli yıldız, Katar ekibi Al Rayyan'da mutlu değil. Bu nedenle takımdan ayrılmak isteyen James Rodriguez, Al Ain ile sözleşme imzalamaya sıcak bakıyor.

Arjantin medyası ayrıca, Rodriguez ile Al Ain dışında; Fenerbahçe, Galatasaray ve Atletico Madrid'in de ilgilendiği yazdı. 30 yaşındaki yıldız ismin ise Al Rayyan'daki benzer ekonomik şartlara sahip olması nedeniyle Al Ain'e imza atmasının yüksek ihtimal olduğu belirtildi.

Kariyerinde; Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih, Everton gibi kulüplerde forma giyen James Rodriguez, Eylül 2021'de Katar ekibi Al Rayyan ile sözleşme imzalamıştı.