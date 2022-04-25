Kolombiyalı yıldız James Rodriguez Al Ain yolunda!
Katar ekibi Al Rayyan'da forma giyen Kolombiyalı yıldız futbolcu James Rodriguez'in yeni takımının Al Ain olmasının yüksek ihtimal olduğu belirtildi.
Al Rayyan forması giyen Kolombiyalı yıldız James Rodriguez'in yeni takımı Al Ain olabilir. Arjantin basınında yer alan habere göre; tecrübeli yıldız, Katar ekibi Al Rayyan'da mutlu değil. Bu nedenle takımdan ayrılmak isteyen James Rodriguez, Al Ain ile sözleşme imzalamaya sıcak bakıyor.
Arjantin medyası ayrıca, Rodriguez ile Al Ain dışında; Fenerbahçe, Galatasaray ve Atletico Madrid'in de ilgilendiği yazdı. 30 yaşındaki yıldız ismin ise Al Rayyan'daki benzer ekonomik şartlara sahip olması nedeniyle Al Ain'e imza atmasının yüksek ihtimal olduğu belirtildi.
Kariyerinde; Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih, Everton gibi kulüplerde forma giyen James Rodriguez, Eylül 2021'de Katar ekibi Al Rayyan ile sözleşme imzalamıştı.
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