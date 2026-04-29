Voleybolda tarihi sponsorluk anlaşması

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), dünyanın lider spor markalarından adidas ile kapsamlı bir iş birliğine imza attı. A Milli Kadın ve Erkek Voleybol Takımları’ndan altyapı milli takımlarına, plaj ve kar voleybolu ekiplerine kadar geniş bir yapıyı kapsayan iş birliğiyle adidas, Türkiye Voleybol Milli Takımlar resmi ürün sponsoru oldu. İş birliği ayrıca Fabrika Voleybol Okulları’nı da destekliyor. 2031 yılına kadar sürecek olan anlaşma, Türk voleybolu için gerçekleştirilen en kapsamlı tedarik sponsorluğu olma özelliğini taşıyor.

Türk voleybolunun başarılarına uzun soluklu katkı sağlamayı hedefleyen iş birliğinin imza töreni TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, adidas Türkiye Genel Müdürü Hakan Atalay, adidas Gelişmekte Olan Ülkeler’den Sorumlu Başkanı Dave Thomas, TVF Asbaşkanı Semih Oktay, TVF Yönetim Kurulu Üyesi Altuğ Erim, TVF Denetim Kurulu Üyesi Umut Bağlı, TVF Kurumsal İletişim ve Pazarlama Birimi Direktörü Sezgin Eren ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Çelik'in katılımlarıyla TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda gerçekleşti.

İmza töreninin ardından adidas’ın hazırladığı yeni formalar özel bir defile ile tanıtıldı. Milli voleybolcular Hande Baladın ve Kaan Gürbüz yanı sıra genç milli voleybolcuların da yer aldığı defilede, adidas’ın performans teknolojileriyle tasarladığı yeni formalar sporseverlerin beğenisine sunuldu.

İmza töreni ve defilenin ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, A Milli Erkek Voleybol Takımı Kaptanı Murat Yenipazar ve adidas Kıdemli Pazarlama Direktörü Onur Demircan tarafından adidas ile Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliği için hazırlanan “Sen Oyna” kampanya filminin lansmanı gerçekleştirildi. Milli voleybolcular Eda Erdem, Ebrar Karakurt, Cansu Özbay, Hande Baladın, İlkin Aydın, Gökçen Yüksel ve Ahmet Tümer’in rol aldığı filmde sporculara Kibariye'nin seslendirdiği “Sen Oyna” şarkısının özel versiyonu eşlik ediyor. Voleybolun Türkiye’nin dört bir yanında, her koşulda ve her yerde oynanabildiğini anlatan film; milli takım oyuncularının ilham veren hikâyelerinden güç alarak sporun birleştirici ve cesaret verici ruhunu sahaya taşıyor. adidas’ın “You Got This” felsefesinden ilham alan bu anlatım, oyunun enerjisini ve takım ruhunu etkileyici bir görsel dil ile ortaya koyuyor.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ gecede yaptığı konuşmasında, “Türkiye Voleybol Federasyonu olarak, adidas gibi global ölçekte güçlü bir markayla kurduğumuz iş birliğini yalnızca bir sponsorluk anlaşması olarak değil, Türk voleybolunun dünya sahnesindeki konumunu daha da pekiştiren stratejik bir ortaklık olarak değerlendiriyoruz. Bu birliktelik, Türkiye Voleybol Federasyonu’nun ve milli takımlarımızın uluslararası görünürlüğünü artırırken, voleybolumuzun kurumsal gücünü ve marka değerini de önemli ölçüde yukarı taşımaktadır. adidas’ın dünya spor ekosistemindeki yeri ve itibarı düşünüldüğünde, bu iş birliği Türk voleybolunun artık sadece sportif başarılarıyla değil, aynı zamanda güçlü bir marka kimliğiyle de anıldığının somut bir göstergesidir. Milli takımlarımızın sahaya dünyanın en büyük spor markalarından birinin desteğiyle çıkması, uluslararası organizasyonlarda ülkemizin temsil gücünü daha da artırmaktadır” dedi.

TVF iş birliğini bir sponsorluktan öte; bir inancın, emeğin ve büyük bir potansiyelin yanında durma kararlılığı olarak değerlendiren adidas Türkiye Genel Müdürü Hakan Atalay, “adidas olarak sporun geleceğine uzun vadeli bir vizyonla bakıyor, her branşta bu heyecanın bir parçası olmayı önemsiyoruz. Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe Spor Kulübü ve Türkiye Futbol Federasyonu ile başlattığımız iş birliklerinin ardından, bugün TVF ile de bu yolculuğu genişletiyoruz ve spora olan katkımızı artırıyoruz. Voleybol, Türkiye’de hepimizin ortak tutkusu; birlikte gururlandığımız, aynı heyecanda buluştuğumuz ve özellikle son yıllarda gelen başarılarla birlikte artık dünyanın da radarına giren çok güçlü bir hikâye. Voleybol Milli Takımlar Resmi Ürün Sponsoru olarak voleybolda yeni bir dönemi başlatmanın gururunu yaşıyoruz. A Milli Kadın ve Erkek Voleybol Takımlarımızdan altyapı milli takımlarına, plaj ve kar voleybolu ekiplerinden Fabrika Voleybol Okulları’na kadar uzanan voleybolun her kademesine dokunan bu birliktelik; bugünle yetinmediğimizin, gelecekteki o büyük zaferlere bugünden ortak olma tutkumuzun en içten kanıtı. TVF’nin voleybolu daha geniş kitlelere yayma vizyonuyla paralel olarak biz de voleybolun dinamik enerjisini özellikle Gen Z ve Gen Alpha başta olmak üzere gençlerle buluşturmayı ve voleybolu daha geniş kitlelere sevdirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

adidas Gelişmekte Olan Ülkeler’den Sorumlu Başkanı Dave Thomas iş birliğine ilişkin şunları söyledi: “adidas ve Türkiye Voleybol Federasyonu’nun sporun geleceğine birlikte yatırım yaptığı bu özel anın parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Türkiye, adidas için global ölçekte güçlü bir konuma sahip ve giderek önemi daha da artan bir pazar. Voleybolun Türkiye’de ulaştığı nokta ise sadece yerel bir başarı hikâyesi değil; aynı zamanda dünya genelinde ilham veren güçlü bir örnek. Özellikle kadın sporları ve genç nesiller arasında hızla büyüyen bu branş, adidas’ın sporda kadınların görünürlüğünü artırma ve yeni nesil sporculara ilham verme hedefiyle birebir örtüşüyor. Türkiye Voleybol Federasyonu ile paylaştığımız ortak vizyon doğrultusunda; birlikte yeni fırsatlar yaratacağımıza, sporseverleri heyecanlandırmaya devam edeceğimize ve daha geniş kitleler üzerinde kalıcı bir etki bırakacağımıza inanıyorum.”

İşbirliği için hazırlanan "Sen Oyna" sloganının çok anlamlı olduğunu belirten A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem, organizasyonda yaptığı konuşmada, "İlk voleybol oynamaya başladığımda sadece oynama isteğim vardı, büyük salonlar yoktu. O mücadeleden aldığım keyif, başarıların başlangıcı oldu. 'Sen Oyna' sloganıyla voleybolun aslında hayatın içinde olduğunu söylüyoruz. Genç kızlara dokunuyor oluşumuz çok değerli. Başarmak için mükemmel olmayı beklememeliyiz" diye konuştu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı Kaptanı Murat Yenipazar'ın da sevdiği sporu yaparak bulunduğu noktaya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdiği gece; şarkıcı Kibariye'nin seslendirdiği reklam filminin gösterimiyle sona erdi.

adidas’ın TVF sponsorluğu kapsamında tasarladığı milli takım formaları, Türk bayrağından ilham alan ikonik kırmızı rengin yanı sıra beyaz ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle hazırlandı. A Milli Kadın ve Erkek Voleybol Takımları için tasarlanan toplam altı forma, sade ve güçlü tasarım anlayışıyla adidas’ın performans teknolojilerini bir araya getirerek sporculara sahada maksimum hareket özgürlüğü sunuyor.

Profesyonel sporcuların ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen formalar; servis, smaç ve blok gibi yüksek hareket gerektiren oyun anlarında rahat hareket etmeyi destekleyen hafif ve esnek kumaş yapısıyla konfor sağlıyor. Formanın teknik yapısının merkezinde yer alan CLIMACOOL teknolojisi, teri hızlı şekilde emerek dış yüzeye taşıyor ve hızlı kuruma sağlayarak sporcuların maç boyunca serin ve kuru kalmasına yardımcı oluyor. Yan panellerde kullanılan file yapı hava akışını artırarak nefes alabilirliği güçlendirirken, alt kısımdaki droptail kesim hareket sırasında daha iyi koruma sunuyor.

Koleksiyonda formaların yanı sıra antrenman, seyahat ve aksesuar ürünlerini kapsayan; sporcuların performans sürecini bütüncül şekilde desteklemek üzere tasarlanan 56 parçalık geniş bir trainingwear koleksiyonu da yer alıyor. Koleksiyonun ilk parçaları ve Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı formaları, 5 Mayıs’tan itibaren adidas.com.tr ve adidas mağazalarında satışa sunulacak.