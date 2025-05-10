Volkan Demirel, Aziz Yıldırım'ın teklifini açıkladı!
Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Volkan Demirel, Jose Mourinho göreve getirildiğinde Fenerbahçe'den teknik ekibe girmesi yönünde teklif alıp almadığını açıkladı. Demirel, Aziz Yıldırım ile ilgili de dikkat çeken bir itirafta bulundu.
Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin 4-1 kazandığı Başakşehir maçının ardından Asist Analiz YouTube kanalında açıklamalarda bulundu.
Canlı yayında konuşan Demirel, çarpıcı ifadeler kullandı. Volkan Demirel'in açıklamaları şöyle:
"Mourinho ilk geldiği zaman çok fazla adınız geçmişti. 'Volkan Demirel teknik kadroya girsene, Mourinho ile çalışsana' diye. Böyle bir teklif gelmiş miydi?" "Direkt bir teklif gelmedi ama bu çok söylendi bana."
"BÖYLE BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL"
"Aynı zamanda yönetime de girmem söylendi Aziz Yıldırım tarafından. Benim için ne bir hocanın yardımcısı olmak ne de yönetimsel anlamda bir duruma geçmek söz konusu değil."
"BEN YOLUMU ÇİZDİM"
"Ben yolumu çizdim, benim yolum teknik direktörlük. Bu yolda ne kadar ilerleyeceğim, ne kadar başarılı olacağım onu da zaman gösterecek. Tabii ki hedefim var ama ne zamansa doğru zaman, o zaman..."
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