Volkan Demirel'den flaş Muslera açıklaması! "Kıymetini bilsinler"
Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden biri olan Volkan Demirel, Süper Lig'in 9.haftasında oynanan Konyaspor maçında Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yıldızlaştığını belirtti.
Galatasaray'ın Konyaspor'u 1-0 yendiği maçın ardından beIN Sports'ta değerlendirmelerde bulunan Volkan Demirel, Fernando Muslera'nın önemine değindi.
Galatasaray'ın önemli bir galibiyet aldığını vurgulayan Volkan Demirel, "Galatasaray için çok şey söylenebilir ama Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaşırken, Beşiktaş puan kaybederken 3 puan almak önemli. Galatasaray'ın geçmiş haftalarına da baktığımızda oyunu yönlendirebilen bir Galatasaray yok. 70. dakikalarda oynama sürelerine bakıldığında, yüzde 71'e 29 Konyaspor öndeydi. Golde kaleciye faul yok gibi. 1-0 geri düştüler, oyunu çevirmeye çalıştılar, zorlandılar." dedi.
Muslera'nın yaptığı kurtarışlarla maça damgasını vurduğunu belirten yorumcu, "Çok yan top oldu, bugün Muslera olmasa maç farklı bir skorla bitebilirdi. Galatasaray taraftarına sesleniyorum, Muslera'nın kıymetini bilsinler. Her zaman iyi olamazsınız, Muslera Galatasaray için bir değerdir, takımın kaptanıdır. Bugün de kalesini Muslera gibi korudu. Kötü oyun ama tebrik etmek lazım, Galatasaray 3 puanı almayı bildi." ifadelerini kullandı.
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