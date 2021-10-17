Galatasaray, Mohamed ile 3 puanı aldı! Galatasaray 1-0 Konyaspor

cumhuriyet.com.tr
17 Ekim 2021 Pazar, 14:43
<p>Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı.&nbsp;</p>

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı. 

<p>Maçtaki tek gol 4. dakikada Galatasaray'da Mostafa Mohamed'ten geldi.</p>

Maçtaki tek gol 4. dakikada Galatasaray'da Mostafa Mohamed'ten geldi.

<p>Galatasaray maça Muslera, Yedlin, Nelsson, Alpaslan, Van Aanholt, Taylan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil, Mostafa Mohamed 11'iyle başladı. Gustavo Assunçao, Barış Alper Yılmaz, Ryan Babel, Emre Kılınç ve Mbaye Diagne oyuna sonradan dahil oldu.</p>

Galatasaray maça Muslera, Yedlin, Nelsson, Alpaslan, Van Aanholt, Taylan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil, Mostafa Mohamed 11'iyle başladı. Gustavo Assunçao, Barış Alper Yılmaz, Ryan Babel, Emre Kılınç ve Mbaye Diagne oyuna sonradan dahil oldu.

<p>Konyaspor'da ise Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Amir, Endri Çekici, Oğulcan Ülgün, Bytyqi, Serdar Gürler, Amar Rahmanovic ilk 11'i sahadaydı. Yeşil-beyazlılarda Konrad Michalak, Soner Dikmen, Ahmet Karademir ve Adil Demirbağ sonradan şans buldu.</p>

Konyaspor'da ise Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Amir, Endri Çekici, Oğulcan Ülgün, Bytyqi, Serdar Gürler, Amar Rahmanovic ilk 11'i sahadaydı. Yeşil-beyazlılarda Konrad Michalak, Soner Dikmen, Ahmet Karademir ve Adil Demirbağ sonradan şans buldu.

<p>Ligde 8. sırada bulunan Galatasaray, bu skorla puanını 17'ye yükseltti.&nbsp;</p>

Ligde 8. sırada bulunan Galatasaray, bu skorla puanını 17'ye yükseltti. 

<p>İttifak Holding Konyaspor ise 14 puanla 6.sırada kaldı.</p>

İttifak Holding Konyaspor ise 14 puanla 6.sırada kaldı.

<p>Sarı-kırmızılılar, 25 Ekim'de Beşiktaş deplasmanına gidecek. Yeşil-beyazlılar ise sahasında Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak.</p>

Sarı-kırmızılılar, 25 Ekim'de Beşiktaş deplasmanına gidecek. Yeşil-beyazlılar ise sahasında Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak.

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