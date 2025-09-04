Wagner Pina, Fenerbahçe maçında yok!

Trabzonspor'da sağ bek kabusu yeniden patlak verdi. Bordo-Mavili ekibin bu sezonki önemli isimlerinden Wagner Pina, Samsunspor ile oynanan karşılaşmada arka adalesinden sakatlanarak oyunu yarıda bırakmıştı. Oyuncudan iyi haber gelmedi.

Pina'nın çıkmasının ardından sağ beke Mustafa Eskihellaç geçti, onun boşluğunu ise Arif doldurdu. İki futbolcu da elinden geleni yapsa da Pina'nın eksikliği oyunun dengesini net bir şekilde bozdu.

Gelen ilk bilgilere göre Pina'nın Fenerbahçe maçında oynamasının oldukça zor olduğu öğrenildi. Oyuncu ayrıca milli takım kadrosundan da çıkarıldı.